عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، عن استعداد الولايات المتحدة لبدء مفاوضات دون شروط مسبقة مع إيران، خاصة أن واشنطن لا ترغب في تصعيد التوتر في منطقة الخليج العربي، مؤكدا سعيها لخفض حدة التوتر، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كان مارك إسبر، أدى أمس قسم اليمين في البيت الأبيض وزيرا للدفاع بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، وزيرا للدفاع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مراسم أداء وزير الدفاع الجديد اليمين، "إنه يوم مهم جدا لبلدنا، وإنه ليس هناك شخصية مؤهلة أكثر منه لقيادة وزارة الدفاع".

يذكر أن ترامب اختار إسبر؛ ليعهد إليه بوزارة الدفاع بعدما تخلى مرشحه السابق باتريك شاناهان وزير الدفاع بالوكالة لـ6 أشهر في يونيو، عن الترشح لهذا المنصب لأسباب عائلية.