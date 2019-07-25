"كل يوم أكثر حرارة".. أوروبا تعاني من دون "مكيفات الهواء"

وقد حذر علماء مناخ من أن هذا قد يصبح أمراً طبيعياً جديداً.
لكن أوروبا المعتدلة - حيث يندر استخدام مكيفات الهواء - غير مجهزة لهذا المعدل من درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة هذا الأسبوع.
لذا يهرع السياح إلى النافورات بحثا عن عامل للتبريد، وتعمل السلطات لمساعدة كبار السن والمرضى والمشردين، الأكثر تضرراً من موجة الحر.
وقد تصل درجة الحرارة في باريس إلى 42 درجة مئوية اليوم الخميس نتيجة للهواء الجاف الحار القادم من شمال إفريقيا.
بينما ستكون درجة الحرارة في لندن 39 درجة مئوية.
قد تتجاوز درجات الحرارة في مناطق بألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا الأربعين درجة مئوية، وهو معدل قياسي.
وقد سجلت ألمانيا أعلى مستوى لها على الإطلاق الأربعاء، 40.5 درجة مئوية في بلدة غايلنكيرشن غربي البلاد، بالقرب من الحدود البلجيكية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.