بالأسماء.. التشكيل الجديد لقيادات مديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حصل "الخليج 365" على الأسماء الكاملة لحركة التنقلات الخاصة بقيادات مديرية أمن الجيزة وفق الحركة العامة لزارة الداخلية التي اعتمدها اللواء محمود توفيق.
وتولى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية منصب مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مديرا للإدارة العامة لمباحث الجيزة قادما من مصلحة الأمن العام.
كما تم تصعيد اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية ليشغل منصب نائب مدير مباحث الجيزة، وترقية العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر ليتولى منصب مدير المباحث الجنائية، إضافة إلى اللواء محمود عبد الرازق مديرا لمرور الجيزة.
كما شهدت الحركة ترقية اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة ليتولى مدير أمن مطروح، واللواء محمد عبد التواب إلى قطاع السجون، واللواء محمد الألفي مديرا لتنفيذ الأحكام.
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