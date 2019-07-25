رفع علم المثليين فوق السفارة الأمريكية في برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

رُفِع اليوم الخميس علم قوس قزح، المميز للمثليين، تحت العلم الأمريكي المرفوع فوق مبنى السفارة الأمريكية بالعاصمة الألمانية برلين.

وعلم قوس قزح هو رمز ما يعرف بـ "مجتمع الميم"، الذي يُشير إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيًا.

كما جرى تغليف تمثال لدب برليني في السفارة بعلم قوس قزح، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السفارة حول هذا الموضوع.

وكانت البعثات الأمريكية في عدة دول، منها كوريا الجنوبية والهند والنمسا، قد رفعت في يونيو الماضي علم قوس قزح بمناسبة شهر استعراض المثليين، وجرى الزعم بأن هذه الخطوة جاءت بالمخالفة لمرسوم أصدرته وزارة الخارجية، وذكرت تقارير إعلامية أن الوزارة حظرت على سفاراتها عدم رفع علم قوس قزح على صاري العلم الأمريكي.

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ورفع الموظفون العلم في أعقاب ذلك في مكان آخر في أرض السفارة.

ويسري قرار الحظر الصادر من الوزارة على السفارة الأمريكية في برلين أيضًا، حيث يوجد السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل وهو مثلي ويعمل على المستوى العالمي من أجل عدم تجريم المثلية.

وتشهد مدينة برلين، السبت المقبل، استعراضا للمثليين يُعرف باسم "كريستوفر داي" والذي يتظاهر فيه مئات آلاف الأشخاص للمناداة بحقوق المثليين.

وكان جرينيل أعلن الشهر الماضي اعتزامه المشاركة في استعراض المثليين في برلين.