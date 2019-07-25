حركة تنقلات الداخلية.. "جبر" مساعدًا للحماية المدنية.. و"جرجس" للشرطة المتخصصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

قالت مصادر أمنية، إن حركة وزارة الداخلية التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، شملت ترقيات وتنقلات سنوية بين صفوف الضباط على مستوى الجمهورية.

وأشارت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أنه تم تعيين اللواء محمد جبر، مساعدًا للحماية المدنية، واللواء هاني جرجس، مساعدًا للشرطة المتخصصة.

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