رفض استئناف "عز" بتخفيض مصروفات "توأم زينة".. وإلزامه بدفع 30 ألف جنيه استرليني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة مستأنف الأسرة في التجمع الخامس، برفض استئناف الفنان أحمد عز، على حكم تخفيض المصروفات الدراسية، لنجليه توأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين".

وألزمت المحكمة، اليوم الخميس، في حكمها الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه استرليني، آي ما يعادل 700 ألف جنيه مصري.

وكان عز تقدم باستئناف أمام محكمة مستأنف الأسرة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين"، ونظرته المحكمة في جلسات عدة، ثم أصدرت الحكم المتقدم.