المسماري: قطر ذراع عسكرية للميليشيات الإرهابية في ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي: إن هناك استعدادات كاملة واختبارات تكتيكية تحسبا لأي هجوم أو اعتداء أو هجوم إرهابي، فضلا عن استهداف النفط والمناطق الإرهابية بالطيران العسكري، مشيرا إلى أنهم يقومون بعملية بمسح شامل واستطلاع لجميع المناطق بأراضي ليبيا.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي يذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن القوات المسلحة الليبية تملك الآن القوة لحسم الموقف داخل ليبيا، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة سيعلن ذلك في حينه.

وأوضح أن قضية الطائرة التي خرجت من إحدى القواعد العسكرية لتنفيذ مهمة تابعة للقوات الجوية، تعرضت لعطل فني دفع القائد للهبوط الاضطراري على الأراضي التونسية، مشيرا إلى أن قائد الطائرة لم يصرح بأي معلومات، نظرا لكونه رجلا عسكريا ويعمل بالقوانين العسكرية.

ولفت إلى أن هناك صحفية أمريكية فضحت مخطط قطر للتدخل في الشؤون العربية والأفريقية، حيث رصدت مكالمة هاتفية بين ضابط بالمخابرات القطرية مع مواطن قطري داخل الصومال، وكانوا خلالها يتحدثون عن التفجيرات الأخيرة بالصومال.

وأكد المسماري أن قطر التي لا تساوي مساحة أصغر مدينة ليبية أصبحت ذراعا مالية وعسكرية للمليشيات الإرهابية المسلحة داخل ليبيا.