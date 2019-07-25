أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية، أنه يتعين على أوكرانيا التفكير جيدًا في عواقب احتجاز الناقلة الروسية "نيما"، مؤكدًا أن بلاده على علم باحتجاز الأمن الأوكراني للناقلة الروسية وتنتظر توضيحات من السلطات الأوكرانية بهذاالشأن.
قبل عمل الاستنتاجات النهائية".
وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس - والذي لم تعلن عن هويته - "يتعين دراسة كل التفاصيل وطبيعة اعتراضات السلطات الأوكرانية على الناقلة الروسية
وأضاف المصدر "لقد تم الإعلان أن الناقة الروسية أُحتُجزت بسبب حادث مضيق كيرتش، لكننا حتى الآن لا نعرف عدد أفراد الطاقم والاعتراضات الموجهة لهم".
وردًا على السؤال أن موسكو ستتخذ إجراءاتها للرد على هذه الواقعة بعد معرفة التفاصيل، أجاب المصدر "بالطبع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالخارجية الروسية: على أوكرانيا التفكير جيدًا في عواقب احتجاز الناقلة الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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