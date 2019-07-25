بعد وفاة السبسي.. تعرف على الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر

أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس، صباح اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحيةطارئة، نُقل على إثرها بالأمس إلى المستشفى العسكري.

وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، اليوم الخميس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

ووفقًا للدستور التونسي، سيتولى رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، منصب رئيس البلاد مؤقتا لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وينص الدستور التونسي على أنه إذا تجاوز شغور منصب الرئيس مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأسباب أخرى تجعل شغور المنصب دائما،

ففي هذه الحالة: تقر أولا المحكمة الدستورية الشغور النهائي ويتولى رئيس مجلس النواب على الفور منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما.

ونرصد في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الرئيس التونسي المؤقت "محمد الناصر"..

محمد الناصر، من مواليد 21 مارس 1934، تخرج في معهد الدراسات العليا في القانون، سنة 1956.

وفي 1973، عُين مندوبا عاما لديوان العمالة التونسية بالخارج.

وفي 1974 شغل الناصر منصب وزير العمل والشئون

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الاجتماعية في حكومة الهادي نويرة، إلا أنه استقال سنة 1977.

وفي 1976، حصل على شهادة الدكتوراة في القانون الاجتماعي من جامعة باريس.

وتولى منصب وزير العمل والشئون

الاجتماعية ثانية، في حكومة في حكومة محمد مزالي، في الفترة من 1979 إلى 1985.

وفي الفترة بين 1991 و1996، شغل محمد الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف.

وفي 2005، تم تعيينه منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومُدّقق اجتماعي.

وشغل وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي في فبراير 2011.

شَغَلَ منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي بباريس ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية بباريس.

وفي 4 ديسمبر 2014، تم انتخاب محمد الناصر رئيسا لمجلس نوّاب الشعب التونسي.

ويُشار إلى أن الرئيس التونسي الراحل كان قد تعرض إلى وعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري، ومكث فيه حوالي أسبوع وتلقى العلاج، وكان آخر ظهور له يوم الاثنين الماضي، خلال استقباله وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بقصر قرطاج. وتوفي السبسي عن عمر يناهز الـ 93 سنة.