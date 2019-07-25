الرئاسة التونسية تعلن موعد جنازة السبسي

رحل منذ ساعات الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 92 عاما قبل أشهر على انتهاء ولايته، كما جاءإعلان الوفاة بالتزامن مع "عيد الجمهورية" الـ62.
أكد النائب وليد جلاد في تصريح للبرلمان، أنلقاء رئيس الحكومة يوشف الشاهد برئيس البرلمان محمد الناصر كان حول تنظيم جنازة رئيس الجمهورية.
وحسب الموقع التونسي “موزاييك أف أم” فإن الجنازة ستكون يوم السبت 27 يوليو.
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