جونسون يعين رييس موج رئيسًا لمجلس العموم البريطاني

أعلن رئيس الوزراء الجديد "بوريس جونسون" تعيين رييس موج رئيسًا لمجلس العموم البريطاني والذي كان أحد أبرز السياسيين في حزب المحافظين ومن المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. السياسيين في حزب المحافظين ومن المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذلك في سلسلة تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقود بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي كما أعلن جونسون مؤكدًا على إنهاء هذا الملف بانتهاء شهر أكتوبر المقبل.

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