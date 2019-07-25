بعد تنصيبه.. أول إعلان للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر

أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتًا وفقًا للدستور، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وخلال اجتماع طارئ مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أكد الناصر، أنه "سيتم تطبيق الدستور ولا وجود لفراغ في مؤسسات

الدولة"، وذلك حسب إذاعة "شمس إف إم" التونسية.

وأكد رئيس البرلمان التونسي، أنه مجلس النواب سوف يجتمع اليوم ليتم تحديد جلسة عامة لنقل السلطة، داعيًا التونسيين إلى الوحدة بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وتولي رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر منصب الرئيس المؤقت للبلاد عقب وفاة الرئيس الباجي عن عمر يناهز الـ93 في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد نقله إليها مساء أمس، وكانت الوعكة الصحية التي تعرض لها السبسي هي الثانية في غضون أسابيع قليلة.

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