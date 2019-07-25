حداد في "عيد الجمهورية" بعد وفاة الرئيس التونسي

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاما، وقبل أشهر على انتهاء ولايته، كما جاء إعلان الوفاة بالتزامنمع "عيد الجمهورية" الـ62.
كما أعلن المكتب الإعلامي لحركة مشروع تونس، عن إلغاء الاحتفالات بإحياء ذكرى عيد الجمهورية الـ62، من خلال بيان كان نصه:
إثر مصاب وفاة رئيس الجمهورية، يعلم المكتب الإلامي لحركة مشروع تونس كافة المناضلين والمناضلات أن الاجتماع الحواري الذي كان سينعقد اليوم الخميس إحياءً لذكرى عيد الجمهورية قد تم إلغاؤه.
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