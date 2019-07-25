تونس تودع السبسي بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بإعلان النظام الجمهوري

فارق اليوم الرئيس التونسي السبسي الحياة، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 62 بإعلان النظام الجمهوري وإلغاء الملكية، ليتم بذلك إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات، ويعد هذا القرار تتويجًا لمسار نضالى وطنى طويل خاضه الشعب التونسى ضد المستعمر الفرنسى منذ 1881 إلى 1975.

تولى السبسي العديد من المناصب السياسية التي جعلته شخصيًا مخضرمًا، يمتلك ذكاءً سياسيًّا حادًّا، وبدأ عام 1956 عندما كلفه الحبيب بورقيبة بمهام

في ديوان الوزير الأول في أول حكومة تشكلت بعد الاستقلال.

وفي عام 1965 تولى ثلاث وزارات سيادية (الداخلية، الدفاع، الخارجية)، ثم بعدها تولي رئاسة البرلمان عام 1990 وذلك في عهد زين العابدين بن علي.

كما كان السبسي يمتلك خبرة سياسية واسعة مكنته من تولي منصب رئيس حكومة انتقالي عام 2011، وتمكن من الوصول إلى انتخابات

المجلس الوطني التأسيسي، ولكن فازت بها حركة النهضة الإسلامية.

بدأ السبسي في تأسيسي حزب نداء تونس عام 2012 ودخل به الانتخابات، وفاز بغالبية مقاعد البرلمان، ورئاسة الجمهورية.

ولم تقتصر سياسة السبسي علي كيفية تسيير أمور الدولة، بل أيضًا دافع عن حقوق المرأة، حيث منع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

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كما دعم مشروع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، الأمر الذي سبب جدلًا واسعًا في البلاد.

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