الرئاسة التونسية تدعو الشعب إلى التكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية

أصدرت الرئاسة التونسية إثر وفاة رئيس الجمهورية قايد السبسي بيانا، دعت فيه الشعب إلى الوحدة والتكاتف والالتفاف حول المؤسسات الدستورية، صونا لمستقبل البلاد.

وقالت الرئاسة على صفحتها في موقع "فيسبوك": "ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى و بقلوب يملأها الإيمان والخشوع

تنعى تونس أحد أكبر رجالاتها وبُناتِها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مُرابطا من أجلها حتى تكون وتظلّ حرّة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر".

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وأضافت في البيان: "في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية، صونا لمستقبل تونس وحاضرها".

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.