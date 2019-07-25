الرئيس المصري يشيد بمساهمة الرئيس السبسي في تطور تونس

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدور الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية اليوم الخميس، في مسيرة تطور تونس.

ونعى السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية.

ووفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تقدم الرئيس المصري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق.

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وحسب المتحدث، أكد السيسي أن "المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعاً".

وتوفي السبسي، البالغ من العمر 92 عاماً، في المستشفى العسكري، صباح اليوم الخميس، إثر نقله إليه مساء أمس بسبب متاعب صحية.