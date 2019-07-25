أوكرانيا تعلن احتجاز ناقلة روسية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، احتجاز ناقلة روسية في أحد مرافئها عند البحر الأسود للاشتباه بارتباطها بحادث بحري وقع بين البلدين نهاية 2018.
وقالت كييف إن الناقلة شاركت في استيلاء روسيا على مراكب أوكرانية قبالة سواحل القرم في نوفمبر الماضي.
ووصلت الناقلة، أمس الأربعاء، إلى ميناء مدينة "اسماعيل" في منطقة اوديسا حيث جرى احتجازها، وفق ما ذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان.
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