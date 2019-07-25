بريطانيا تكلف البحرية بمراقبة ناقلاتها عبر مضيق هرمز

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، إن البحرية البريطانية سترافق السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة بعد احتجاز إيران لناقلة.

وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف".

وأضاف "حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها".

وكان جيريمي هانت أعلن الإثنين، بينما كان لا يزال وزيراً للخارجية، أن القطعة الحربية البحرية البريطانية الثانية "اتش إم اس دنكان" ستصل إلى المنطقة في التاسع والعشرين من يوليو.

وأضاف جيريمي هانت أن على السفن، التي ترفع العلم البريطاني وتمر عبر مضيق هرمز، أن تبلغ بتاريخ مرورها "لكي نكون قادرين على تقديم أفضل حماية ممكنة" لها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه لن يكون بإمكان البحرية الملكية "تقديم مواكبة لكل السفن أو إلغاء كل احتمالات عمليات القرصنة".

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كما أعلن هانت أن بلاده عازمة على تشكيل قوة حماية أوروبية في مضيق هرمز.

وتسلم دومينيك راب وزارة الخارجية ليحل مكان هانت في حكومة بوريس جونسون الجديدة.

وكانت إيران اعترضت ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني في التاسع عشر من يوليو الجاري، بعد 15 يوماً على اعتراض السلطات البريطانية ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وفي مقابلة معها نشرت الخميس في صحيفة "ليست ريبوبليكان" الإقليمية الفرنسية، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فرنسواز بارلي إن باريس ولندن وبرلين تنوي "تنسيق" جهودها و"تقاسم المعلومات" في مضيق هرمز لتعزيز الأمن البحري، ولكن من دون نشر قوات عسكرية إضافية.