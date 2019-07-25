الباجي قايد السبسي.. خامس رؤساء تونس

حظي السياسي المخضرم، الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي اليوم الخميس، عن 92 عاماً، بسجل سياسي حافل يعود إلى النصف الأول من القرن الماضي.

وأعلنت الرئاسة التونسية اليوم خبر وفاة السبسي عقب نقله أمس الأربعاء، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

ولد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في العام 1926، في مدينة سيدي بو سعيد التونسية. ودرس المحاماة في باريس وبدأ ممارستها في العام 1952.

تبوأ الباجي قايد السبسي الكثير من المناصب السياسية طوال العقود الماضية، إذ أصبح مستشاراً سياسياً لأول رئيس جمهورية بعد استقلال تونس، الحبيب بورقيبة في العام 1956، كما تولى مناصب وزارية عدة أبرزها الداخلية والدفاع والخارجية حتى 1970.

انسحب السبسي في 1971، من "الحزب الدستوري" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعدما طالب بإصلاحات، ثم عاد عام 1978، كوزير معتمد، ليعيّن في العام 81 وزيراً للخارجية لست سنوات.

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وفي العام 1989، انتخب نائباً في مجلس النواب حتى العام 1994، ليعود إلى المحاماة حتى تعيينه رئيساً للوزراء في فبراير 2011، وبقي في منصبه حتى تبوأت حركة النهضة الحكم لتأتي بحماد الجبالي لتشكيل الحكومة.

أسس السبسي الذي يعتبر ثالث أكبر رئيس دولة في العالم بعد الملكة إليزابيث ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، حركة "نداء تونس" في 2010، وسطع نجمها عندما طالبت بالإطاحة بالحكومة التي كانت تقودها "النهضة" الإخوانية.

وفي انتخابات 2014، استطاعت الحركة أن تحقق الفوز في الانتخابات التشريعية.

وفي الجولة الرئاسية الأولى، تصدر السبسي الانتخابات بحصوله على 39% من مجموع الأصوات، بينما حصل منافسه المرزوقي على 33%.

ونظراً لعدم حصول المرشحين على أكثر من نصف أصوات الناخبين، فتواجها في الجولة الإعادة، ليتصدر السبسي السباق الرئاسي بعد حصوله على 55.68 % من الأصوات، ويصبح في 31 ديسمبر 2014 خامس الرؤساء التونسيين.