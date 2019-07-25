وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاماً إثر نقله أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

وقالت الرئاسة على صفحتها على "فيسبوك": "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أدخل مجدداً إلى العناية الفائقة في المستشفى اليوم، بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر اصابته بـ"وعكة صحية".

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ودعت الرئاسة التونسيين إلى الوحدة والتكاتف والالتفاف حول المؤسسات الدستورية بعد وفاة الرئيس التونسي.

وبحسب الدستور التونسي يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتاً لفترة أدناها 45 يوماً وأقصاها 90 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد هذا العام انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في نوفمبر المقبل.