قتلى وجرحى في انفجارات بكابول

قتل سبعة أشخاص على الأقل، اليوم الخميس، وأصيب 21 آخرون بجروح في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول قبيل موسم الانتخابات.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيميو، أن الانفجار الأول وقع قرابة الساعة 3,40 ت غ حين صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة في شرق كابول.
وأضاف رحيمي أن الحافلة تابعة لوزارة المناجم والنفط محذراً من ان الحصيلة قد ترتفع أكثر.
وأشار أيضاً إلى انفجارين آخرين أحدهما بسيارة مفخخة في شرق كابول.
وتعذر الحصول على تفاصيل أخرى حول الانفجارين الآخرين كما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها.
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