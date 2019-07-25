مَن هو "محمد الناصر" الرئيس المؤقت لتونس ؟

بعد قرابة ساعة من إعلان وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، أعلنت تونس أن رئيس البرلمان محمد الناصر المولود عام 1934 سيكون رئيساً مؤقتاً للبلاد.



ويرأس الناصر مجلس النواب التونسي منذ 4 ديسمبر/كانون الأول 2014. وشغل وزير الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي في فبراير/شباط 2011.



وُلد الناصر في مدينة الجم التونسية التابعة لولاية المهدية وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.



وقد حصل الناصر على تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية بمسقط رأسه بالجم، والثانوي بالمدرسة الصادقية، وحصل على الإجازة في الحقوق من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس عام 1956، ثم حصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي عام 1976 من جامعة السوربون بباريس.



انضم الناصر رسمياً إلى حركة «نداء تونس» في فبراير/شباط 2014 فعُيّن نائباً لرئيسها الباجي قايد السبسي، ثم اُنتخب رئيساً لمجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي أفرزته الانتخابات التشريعية المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، والتي احتل فيها «نداء تونس» المركز الأول.



كان فوزه هذا برئاسة أول برلمان منتخب بعد الثورة التونسية سهلاً، لأنه كان المرشح الوحيد للمنصب، فحصل على 176 صوتاً من 214 هي مجمل أصوات البرلمان الذي منحه دستور تونس الجديد صلاحيات واسعة.



أُسندت إليه -في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي- رئاسة البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة في جنيف خلال 1991-1996.



أصبح منذ عام 2005 منسقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومدققاً اجتماعياً، ويعمل مستشاراً دولياً منذ عام 2000.



المصدر:وكالات