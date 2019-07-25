الغنوشي: حكمة السبسي جنّبت شعبنا ويلات التدافع والتصادم

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الخميس، إن حكمة الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي، "جنّبت الشعب ويلات التدافع والتصادم".



جاء ذلك في تدوينة للغنوشي عبر صفحته على "فيسبوك" ينعى فيها السبسي الذي توفي صباح الخميس عن عمر يناهز 93 عاما.



وأضاف: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس في ذكرى عيد الجمهورية التي بذل الجهد لها من يوم إعلانها إلى اختياره كأول رئيس منتخب من الشعب".



وتابع: "آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها، وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة".



وأوضح أن الرئيس الراحل "قرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر، فجنّب الشعب ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها".



ودعا إلى "الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها".



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي في بيان، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مراسم الدفن.

*الأناضول