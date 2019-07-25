كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تدرس إمكانية تشغيل شرق الفرات في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الوزارة اليوم الخميس أن وزير الدفاع التركي خولوصي عكر التقى بمسؤولين عسكريين لمناقشة عملية محتملة في شمال سوريا بعد يوم من تحذير أنقرة من أنها ستعمل إذا لم يتم الاتفاق على منطقة آمنة مخططة مع الولايات المتحدة..

قالت تركيا يوم الأربعاء إنها "نفد صبرها" مع الولايات المتحدة في محادثات حول تشكيل المنطقة، بعد أن عقد المسؤولون الأتراك والأمريكيون سلسلة من الاجتماعات حول المنطقة الآمنة المخطط لها وغيرها من التطورات في المنطقة.

ونقلت الوزارة عن عكار قوله في بيان: "نتوقع منهم أن يقيّموا هذا وأن يجيبوا علينا على الفور."

وأضاف: "أكدنا لهم مرة أخرى أننا لا نتسامح مع أي تأخير، وأننا سنستخدم مبادرتنا إذا لزم الأمر."

