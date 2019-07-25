كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرتفاع التضخم السنوي في زامبيا لشهر يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الإحصاءات اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي في زامبيا لشهر يوليو ارتفع إلى 8.8 في المائة من 8.6 في المائة في الشهر السابق.

كما أرجع مكتب الإحصاء المركزي (CSO) الزيادة إلى حركة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

ومع ذلك، انخفض التضخم على أساس شهري إلى 0.5 في المئة من 0.7 في المئة في الشهر السابق.

