كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم إسبانيا يفشل في تشكيل ائتلاف جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الزعيم الاشتراكي الأسباني إنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع حزب اليسار المتطرف المنافس والذي يعد مفتاح السماح له بتشكيل حكومة جديدة.

أخبر رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز مجلس النواب اليوم الخميس أنه "لم يكن من الممكن" إغراء حزب بالاتحاد نستطيع المناهض للتقشف في حكومة ائتلافية.

يحتاج سانشيز إلى أصوات "نعم" أكثر من "لا" اليوم الخميس في مجلس النواب المؤلف من 350 عضوًا للبقاء في السلطة. يوجد في اشتراكيته 123 نائبا ويحتاجون إلى مساعدة بالاتحاد نستطيع وأحزاب أصغر أخرى.

كان الاشتراكيون يتفاوضون من أجل تحقيق انفراجة في اللحظة الأخيرة، لكن سانشيز يقول إن مطالب الولايات المتحدة في الحصول على السلطة في حكومته كانت مرتفعة للغاية.

بفشل سانشيز في تولي مهام منصبه اليوم الخميس سيبدأ العد التنازلي حتى 23 سبتمبر، عندما يتعين على المشرعين تشكيل حكومة أو مواجهة انتخابات أخرى.

