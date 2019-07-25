كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة صينية تطلق مصنع معالجة الإيثانول في وسط زامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة صينية مصنعًا لتصنيع الإيثانول في وسط زامبيا، والذي تقول الحكومة إنه سيقطع شوطًا طويلًا في مساعدة البلاد على معالجة مشاكل الوقود والحد من الفقر.

وسوف ينتج عن مصنع "Zhongkai International Company" الذي تبلغ تكلفته 9 ملايين دولار، توفير حوالي 200 وظيفة مباشرة، بينما من المتوقع أن يستفيد 600000 شخص آخر من هذا الاستثمار.

وسينتج المصنع الإيثانول من خلال المنتجات الزراعية مثل الكسافا والذرة، بينما سيتم إنتاج المنتجات الثانوية الأخرى مثل الأسمدة السائلة والوقود الحيوي وثاني أكسيد الكربون.

وأثنى نائب رئيس زامبيا، إينونج وينا، الذي كلف المصنع، على الشركة الصينية للوفاء بتعهدها بالاستثمار من خلال تفعيل الاستثمار.

وقال نائب الرئيس الزامبي إن الاستثمار سوف يقطع شوطًا طويلًا في الحد من الفقر والضعف وكذلك في مساعدة البلاد على التعامل مع مشاكل الوقود والطاقة.

وقالت: "لقد أعطانا هذا المصنع القيمة التجارية للكسافا وسيحتاج المزارعون الآن إلى أخذ زراعة الكسافا على محمل الجد".

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وأشادت كذلك بالتعاون الثنائي القائم بين البلدين على مر السنين وأثنت على الصين لدعمها المستمر في خطوات التنمية في زامبيا.

وقال لي جي، سفير زامبيا في زامبيا، إن الاستثمار سيساعد زامبيا على تقليل استيرادها من الإيثانول.

وقال إن الاستثمار سيكون له فوائد متنامية على القطاعات الأخرى للاقتصاد في المنطقة مثل قطاعي النقل والخدمات بالإضافة إلى خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة.

وقال المبعوث الصيني إن التصنيع طريقة مؤكدة للدول لتعزيز التنمية وأنها كانت أحد أعمدة العلاقات الصينية - الأفريقية.

وقال إن الصين ترغب في مشاركة تجربتها في التصنيع مع زامبيا وتعهدت بجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

