كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي تجبر إسبانيا وبلغاريا على معالجة تلوث الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس من المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد إسبانيا وبلغاريا بسبب جودة الهواء الرديئة، محذرة من أن الدولتين فشلت في حماية المواطنين من التلوث.

وذكر قرار المفوضية الأوروبية أن إسبانيا تجاوزت حدود ثاني أكسيد النيتروجين، خاصة في مدينتين كبيرتين هما مدريد وبرشلونة، حيث يتم تجاوز المستويات القانونية باستمرار.

وأضاف القرار: "أن أحدث بيانات عن جودة الهواء التي قدمتها إسبانيا تؤكد الخرق المنتظم لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بقيم ثاني أكسيد النيتروجين، والتي كانت ملزمة قانونًا منذ عام 2010"، قالت المفوضية، وأحالت الأمر إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.

وقد يؤدي القرار إلى تعقيد محاولة المجلس المحافظ الجديد في مدريد رفع خطة منخفضة الانبعاثات تسمح فقط لبعض المركبات، وخاصة السيارات الكهربائية والهجينة، بالدخول إلى المنطقة المركزية المحظورة. منعت قاض الأسبوع الماضي محاولة المجلس لرفع القيود.

ويسبب ثاني أكسيد النيتروجين حوالي 9000 حالة وفاة مبكرة كل عام في إسبانيا، وفقًا لوكالة البيئة الأوروبية.

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وأظهرت البيانات أن البلاد تجاوزت مستويات ثاني أكسيد الكبريت، وهي الحالة الثانية لعدم الامتثال لمعايير جودة الهواء في الكتلة. في عام 2017، قضت المحكمة بأن البلاد لم تكن ضمن حدود المادة الجسيمية.

ولم تذكر المفوضية في بيانها ما إذا كانت قد طلبت من المحكمة النظر في الغرامات، ولكن بموجب ما يسمى بإجراءات التعدي في الاتحاد الأوروبي، يمكن في نهاية المطاف فرض عقوبات مالية على الدفع اليومي أو مبلغ مقطوع.

وقالت المفوضية أيضا اليوم الخميس إنها بعثت برسالة إلى بولندا تحذر فيها من اتخاذ إجراءات قانونية لفشلها في الامتثال لقرار جودة الهواء لعام 2018، لا سيما في مجال النقل واستبدال ما قالت إنه غلايات وقود صلب قديمة تستخدم في التدفئة المنزلية.

كما حثت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي كرواتيا ورومانيا على معالجة الإخفاقات في مراقبة التلوث.