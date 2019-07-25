كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيف المحادثات حول الإفراج عن البحارة الأوكرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمينة المظالم الأوكرانية اليوم الخميس: "أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين الذين أسرتهم البحرية الروسية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم اشتدت بعد أن تحدث الزعيمان الروسي والأوكراني هاتفيا في وقت سابق من هذا الشهر".

واستولت روسيا على ثلاث سفن أوكرانية وطاقمها في نوفمبر 2018 في المياه الإقليمية التي تفصل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014، وروسيا.

وقال "ليودميلا دينيسوفا" في مؤتمر صحفي "في المرحلة النشطة من المفاوضات بشأن إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين انتقلت بعد محادثة هاتفية بين رئيس أوكرانيا ورئيس الاتحاد الروسي".