كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تهدف إلى إرسال أول رائد فضاء بحلول عام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت باكستان اليوم الخميس إنها تهدف إلى إرسال أول رائد فضاء لها إلى الفضاء بحلول عام 2022 وستبدأ في اختيار المرشحين العام المقبل.

ووضعت جارتها ومنافسها منذ زمن طويل الهند أول رائد فضاء في الفضاء في عام 1984 كجزء من مهمة يقودها الاتحاد السوفيتي. وأطلقت صاروخًا في الفضاء يوم الاثنين في محاولة للهبوط بأمان على متن مركبة فضائية على القمر، في أكثر مهماتها طموحًا حتى الآن.

ويعد البرنامج الباكستاني الذي تم الإعلان عنه بعد مرور 50 عامًا على قيام بعثة الولايات المتحدة أبولو 11 بوضع أول رجل على سطح القمر، بمثابة بداية جديدة بعد التركيز على تطوير أقمار الاتصالات.

Advertisements

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا شودري فؤاد حسين في تغريدة "هذا سيكون أكبر حدث في تاريخنا".

وقال أن لجنة الاختيار ستبدأ في اختيار المرشحين في فبراير.

وتأسست وكالة الفضاء الوطنية الباكستانية (سوباركو) (هيئة أبحاث الفضاء والغلاف الجوي العليا) في عام 1961. وأطلقت أول قمر صناعي للاتصالات بعد 50 عامًا بمساعدة شركة تابعة لشركة الطيران والفضاء الصينية.