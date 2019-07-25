كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة فجر السعيد بنزيف حاد وتدهور حالتها الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت الإعلامية الكويتية الشهيرة، فجر السعيد، لنزيف داخلي أدى إلى نقلها للمستشفى وإدخالها غرفة الإنعاش في حالة خطرة.

أعلن ذلك حساب كويتي يحظى بمتابعة كبيرة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقال الحساب الذي يحمل اسم "كويتي عتيج":" الاعلامية الكويتية فجر السعيد تتعرض لنزيف داخلي وتم إدخالها الإنعاش وهي الآن بحالة خطيرة في أحد المستشفيات".

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وعلق الإعلامي القطري جابر الحرمي قائلًا": شفاها الله وعافاها.. ومنّ عليها بالشفاء العاجل".

فيما علقت الإعلامية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة قائلة" شفاها الله".