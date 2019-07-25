متقدما على بنعطية وزياش.. النصر السعودي يضاعف راتب حمد الله ليصبح الأعلى بين المحترفين المغاربة

وافق نادي النصر السعودي، بطل الدوري السعودي للمحترفين، على طلب نجمه المغربي، والهداف التاريخي للدوري السعودي، عبد الرزاق حمد الله، بمضاعفة راتبه السنوي، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت الموسم الماضي، وقادته للتتويج بلقب الدوري، بعد منافسة شرسة مع غريمه، الهلال.
وحسب تقارير إعلامية سعودية، فإن مجلس إدارة النادي “العالمي”، وافق على طلب اللاعب، وقرر بعد اجتماع له في الساعات القليلة الماضية، على رفع راتب اللاعب من حوالي 12 مليون ريال سعودي، إلى أزيد من 25 مليون.
وحسب المصادر نفسها، فإن إدارة النادي، توصلت بطلب اللاعب قبل التحاقه بمعسكر الفريق التدريبي في البرتغال، واستجابت له من أجل صد كل إغراءات الأندية العربية والأروبية التي كانت ترغب في ضمه.
وبهذا القرار، سيصبح حمد الله، هو اللاعب المغربي الأكثر دخلا، من بين كل المحترفين المغاربة، بأزيد من 5 ملايين يورو سنويا، متفوقا على كل من المهدي بنعطية، لاعب الدحيل القطري، وحكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردان الهولندي، اللذان يتقاضيا حوالي 3 ملايين يورو سنويا.
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