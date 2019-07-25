سيول جارفة وانهيار جبلي في “إيجوكاك” بإقليم الحوز.. أسرة كانت في رحلة علاج تنجو من موت محقق داخل الإسعاف-صور

رعب حقيقي عاشته عائلة مقيمة في منطقة “إيجوكاك”، التابعة لإقليم الحوز، أمس الأربعاء، إذ لولا الألطاف الإلهية لكانت سيدة ستينية، رفقة ابنتها، وحفيدها في عداد الموتى، جراء الانهيار الجبلي، على بعد عشرات الكيلومترات من منطقة “ثلاث يعقوب”.

وأفاد مصدر مطلع لموقع “اليوم24” أن السيدة، المنحدرة من منطقة إيجوكاك، كانت في طريقها إلى بيتها، بعد عودتها من المركز الصحي في “تاحنوات”، بعد مراقبة طبية.

وأضاف المصدر نفسه أن السيدة كانت على متن سيارة الإسعاف رفقة ابنتها وحفيدها، قبل أن يفاجؤوا بالسيول الجارفة بين منطقة “توكَ الخير”، و”إيكل كوريس”، ما اضطرهم إلى الوقوف ساعات طويلة في الطريق.

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ومنذ مساء يوم أمس، لا تزال السيدة في ضيافة إحدى العائلات، التي استقبلتها في إحدى الدواوير، ولم تصل بعد إلى منزلها من أجل استكمال العلاج.

وتعيش السلطات استنفارا أمنيا، خصوصا أن الطريق هي الوحيدة الرابطة بين القرى، والدواوير في الجبال، ومدينة مراكش، وتاحناوت.