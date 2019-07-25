القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت باريس أعلى ارتفاع لها في درجة الحرارة على الإطلاق بلغ 40.6 درجة مئوية (105.1 درجة فهرنهايت) وسط موجة حارة تجتاح جميع أنحاء أوروبا.
وقالت السلطات إن درجة الحرارة لا تزال في ارتفاع.
أعلنت هيئة الأرصاد الوطنية الفرنسية أن الرقم القياسي الجديد تم تسجيله بعد ظهر اليوم، الخميس، متفوقًا على الرقم القياسي السابق البالغ 40.4 درجة مئوية (104.8 درجة فهرنهايت) والذي سجل عام 1947.
يأتي الارتفاع الحالي في درجات الحرارة وسط موجة الحر التي شهدتها القارة الأوروبية هذا الأسبوع - والثانية التي تضرب القارة هذا الصيف.
وبلغت درجات الحرارة أقصى ارتفاع لها على الإطلاق في فرنسا الشهر الماضي، عندما بلغت درجة الحرارة 46 درجة مئوية (114.8 درجة فهرنهايت) جنوب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الحر في ازدياد.. درجة الحرارة في باريس تبلغ 41 درجة مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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