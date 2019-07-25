المرور تعلن معاقبة ضباط ومنتسبين في الديوانية يتعاملون مع 'المعقبين'

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن معاقبة عدد من الضباط والمنتسبين في محافظة الديوانية يتعاملون مع "المعقبين"، مؤكدة ضبط مكتب لتعقيب المعاملات يحتوي على عدد كبير من السنويات ولوحات مرورية.

وقال اعلام المرور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بصورة مفاجئة قام مدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح بجولة تفتيشية في مرور محافظة الديوانية عاقب فيها عددا من الضباط والمنتسبين المخالفين ممن يتعاملون مع المعقبين وامر فورا بنقلهم الى مرور بغداد".

وأضاف البيان أنه "خلال الجولة ضبط مكتبا لتعقيب المعاملات يحتوي على عدد كبير من السنويات ولوحات مرورية وعددا من العقود المرورية ووصولات لاستلام السنويات"، مشيراً الى ان مدير المرور "امر فورا بتوقيف المتهمين وفتح تحقيق عاجل".