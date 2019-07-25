البرلمان ينهي مناقشة وقراءة اربعة مشاريع قوانين بينها يخص الاراضي المملوكة للدولة

افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب انهى مناقشة وقراءة اربعة مشاريع قوانين بينها يخص الاراضي المملوكة للدولة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة ١٩٨٩"، مشيراً الى أن "المجلس انهى مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف المصدر، أن "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية"، موضحاً أن "مجلس النواب انهى كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية".