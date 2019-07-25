بالفيديو: ركود في الأحياء الصناعية والرزق على المحك... فمن وراء الضربة القاضية؟

الأعمال والحركة هنا داخل الأحياء الصناعية في بغداد كانت تبدأ منذ شروق الشمس ولا تنتهي الا بغيابها. أما الآن فلا يحسدون على حالهم، ركود وتوقف ونظرات وتفكير لا ينتهي، بمصير لربما يكون مجهولا كما يقولون.

وتقف جهات متنفذة خلف قرارات اتخذتها الحكومة، منها ايقاف استيراد السيارات المتضررة. ذلك القرار الذي كان هو الضربة القاضية لإنهاء عمل تلك المحال ومنها بيع الأدوات الاحتياطية.

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وبشكل عام، فإن الحركة الاقتصادية والتجارية بدأت بالتراجع داخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات شيئا فشيئا، خاصة في الاعوام القليلة المنصرمة، لتطلق بدورها دعوات لانتشال تلك الفئات المختلفة التي اصبح رزقها على المحك بسبب ضعف دعم القطاع الخاص الذي اصبح شبه ميت نتيجة لذلك.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.