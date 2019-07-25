بالفيديو: حقوق الانسان تطالب بتوفير الحماية للمكون المسيحي بعد تعرضه للتهديد والمضايقة

وعلى الرغم من انخفاض مستوى استهداف المسيحين في مدينة البصرة نسبياً، إلا أن التهديد الذي مورس تجاههم لدوافع شتى تتصدرها عمليات الاستحواذ الممنهج على ممتلكاتهم تسببت بهجرة نحو الف اسرة مسيحية.

مطلب رئيسي وضعته الجهات المختصة بالملف هذا على طاولة سلطات البصرة، لا سيما الامنية منها يتضمن محاسبة الذين اساؤوا وضيقوا وهددوا حياة مسيحيي البصرة، وعدم إعطاء المجرمين فرصة الافلات من العقاب ومحاسبة كل ما يثير التمييز والتشويه والتعصب بين ابناء المكون البصري الواحد .



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