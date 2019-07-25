بات خطر زوال المكون المسيحي في البصرة معلناً بعد الحقائق التي ذكرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان، واهم جزء أصيل من مكوناتها يتعرض للتضيق وسلب الممتلكات والتهديد بالتصفية.
وعلى الرغم من انخفاض مستوى استهداف المسيحين في مدينة البصرة نسبياً، إلا أن التهديد الذي مورس تجاههم لدوافع شتى تتصدرها عمليات الاستحواذ الممنهج على ممتلكاتهم تسببت بهجرة نحو الف اسرة مسيحية.
مطلب رئيسي وضعته الجهات المختصة بالملف هذا على طاولة سلطات البصرة، لا سيما الامنية منها يتضمن محاسبة الذين اساؤوا وضيقوا وهددوا حياة مسيحيي البصرة، وعدم إعطاء المجرمين فرصة الافلات من العقاب ومحاسبة كل ما يثير التمييز والتشويه والتعصب بين ابناء المكون البصري الواحد .
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حقوق الانسان تطالب بتوفير الحماية للمكون المسيحي بعد تعرضه للتهديد والمضايقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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