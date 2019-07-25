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مطالب اوديشو المالية تعثر تجديد عقده مع القوة الجوية

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2019-07-25 | 15:04

مطالب اوديشو المالية تعثر تجديد عقده مع القوة الجوية

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تعثرت مفاوضات تجديد عقد مدرب نادي القوة الجوية، ايوب اوديشو، مع ادارة الصقور بسبب المطالب المادية للمدرب من اجل قيادة الفريق الموسم المقبل.
وقال مصدر مقرب من اوديشو في حديث للسومرية نيوز، إن "ادارة نادي القوة الجوية، اجتمعت مع المدرب ايوب اوديشو، من اجل التفاوض لتجديد عقده مع الصقور".

واوضح أن "اوديشو طالب بمبلغ 300 مليون دينار عراقي لقيادة الصقور في الموسم المقبل، باستثناء عقود كادره المساعد".


وبين أن "ادارة القوة الجوية عرضت مبلغ 200 مليون دينار للمدرب، كونه قاد الفريق للنصف الثاني من الموسم الماضي مقابل 100 مليون دينار".

واشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "اوديشو رفض عرض القوة الجوية واصر على مبلغ 300 مليون دينار عراقي"، مشيراً إلى أن "الجانبين سيعقدان جلسة اخرى للتفاوض مجدداً".

يذكر ان اوديشو، اصبح مدرباً للصقور منتصف آذار الماضي خلفاً للمدرب باسم قاسم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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