2019-07-25 | 15:04
252 مشاهدة
واوضح أن "اوديشو طالب بمبلغ 300 مليون دينار عراقي لقيادة الصقور في الموسم المقبل، باستثناء عقود كادره المساعد".
وبين أن "ادارة القوة الجوية عرضت مبلغ 200 مليون دينار للمدرب، كونه قاد الفريق للنصف الثاني من الموسم الماضي مقابل 100 مليون دينار".
واشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "اوديشو رفض عرض القوة الجوية واصر على مبلغ 300 مليون دينار عراقي"، مشيراً إلى أن "الجانبين سيعقدان جلسة اخرى للتفاوض مجدداً".
يذكر ان اوديشو، اصبح مدرباً للصقور منتصف آذار الماضي خلفاً للمدرب باسم قاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب اوديشو المالية تعثر تجديد عقده مع القوة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.