تونس تعلن الحداد 7 أيام على رحيل السبسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحكومة التونسية، الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، وجه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، كذلك بإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التونسية وفاة السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

الرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.

ووفق الدستور التونسي فإنه في حال وفاة الرئيس أو العجز التام، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتتولى إقرار الشغور النهائي، وتقوم بإبلاغ رئيس مجلس الشعب بذلك، والأخير يتولى فورا مهام الرئيس مؤقتا لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.