روسيا تحذر أوكرانيا من "عواقب" بشأن احتجاز الناقلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت موسكو من "عواقب" قد تتعرض لها أوكرانيا بسبب احتجازها ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.
وذكر مصدر بوزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن أوكرانيا عليها التفكير جيدا في عواقب هذه الخطوة.
وأضاف المصدر قائلا: "لا أود أن أفكر بأن هذا هو أول إجراءات السلطات الأوكرانية بعد الانتخابات، كما لا أرغب في الاعتقاد بأن هذه الخطوة تأتي كوسيلة لجمع مواد للتبادل (تبادل البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا بتهمة الاعتداء على الحدود البحرية الروسية).. على أوكرانيا التفكير جيدا في عواقب ما يحدث".
وتحتجز روسيا منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 3 سفن حربية أوكرانية، تقول موسكو إنها دخلت مياهها بشكل غير قانوني، وانتهكت المياه الإقليمية لدى مسيرها عبر البحر الأسود، قاصدة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، ما تسبب في توقف حركة الملاحة في المضيق، وهو ما نفته أوكرانيا.
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