ضربة قوية لليفربول بإصابة كلاين بالرباط الصليبي

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي ضربة قوية بتعرض ظهيره الأيمن ناثانييل كلاين لقطع في الرباط الصليبي الأمامي وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، حسب ما أكدته صحف مقربة من النادي.

وكان كلاين (28 عاما) تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه مع بروسيا دورتموند الألماني، لكن لم يتم تحديد حجم الإصابة إلا بعد أيام عدة.

وقالت صحيفة "تلجراف" الإنجليزية: "إن اللاعب غادر الجولة التحضيرية لفريقه بالولايات المتحدة الأمريكية وعاد إلى إنجلترا للخضوع لعملية جراحية بعد التأكد من طبيعة الإصابة".

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ورغم الإصابة القوية للاعب، فإن ليفربول متفائل بلحاق اللاعب بمباريات الفريق في النصف الثاني من الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة 6 أشهر، على الرغم من أن المدة التي تستلزم للشفاء من هذه الإصابة تصل في بعض الأحيان إلى 9 أشهر.

وكان ليفربول أعار اللاعب لبورنموث الإنجليزي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وشارك مع الفريق في 15 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا وحيدا.

ويعتمد ليفربول على كلاين كبديل في مركز الظهير الأيمن للشاب ألكسندر أرنولد الذي ثبت أقدامه مع الفريق في الموسم الماضي وظهر بصورة مميزة.

كلاين كان انضم لصفوف ليفربول في صيف عام 2015 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.