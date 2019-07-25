الجيش الليبي يسقط طائرة تركية تابعة للمليشيات شرقي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية تابعة للمليشيات في منطقة "الجفرة" الواقعة جنوب شرقي طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، في بيان، إن دفاعات الجيش الليبي أسقطت طائرة تركية للمليشيات الإرهابية حاولت استهداف القوات الليبية المتمركزة في منطقة الجفرة.

وتعد الطائرة التركية هي السابعة من نوعها التي تسقطها قوات الجيش الوطني الليبي منذ بداية عملية "طوفان الكرامة"، التي انطلقت في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات.

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وأظهر تقرير لموقع "Flight Radar" حول الحركة الجوية قبالة الساحل الليبي وجودا دائما لطائرة الإنذار المبكر "Boeing 737 Peace Eagle" التابعة لسلاح الجو التركي قبالة الساحل الليبي انطلاقاً من قاعدة قونيا الجوية.

وحسب موقع شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة لهذا النوع من الطائرات، فإنها مزودة برادار يبلغ مداه 850 كيلومترا، وهي تجمع بشكل شبه يومي معلومات عن مواقع تمركز الجيش الوطني الليبي.

وأوضح الموقع أن تدخل نظام أردوغان لا يقتصر على الدعم الجوي المقدم لمليشيات السراج، بل رصد طلعات شبه منتظمة لنقل الأسلحة والذخائر من أوكرانيا عن طريق طائرات شحن تتبع شركة "Sky Viatrans" الأوكرانية.

وحسب البيانات المتوفرة، فإن هذه الطائرات تقلع دورياً انطلاقاً من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مطار أيسنبوغا بالعاصمة التركية وصولاً إلى مطار معيتيقة الليبي.