انت الان تتابع بوريس جونسون يعتبر بنود اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أن اتفاق بريكست الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع بروكسل "غير مقبول"، داعيا بروكسل إلى إعادة التفكير في رفضها التفاوض مجددا بشأن الاتفاق.

وأكد جونسون أن حكومته الجديد ستولي "أولوية قصوى" للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال للبرلمان بعد يوم من توليه رئاسة الوزراء خلفا لماي "أفضل الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق، أفضل ذلك كثيرا".

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وأضاف "اعتقد أن ذلك ممكن حتى في مرحلة متأخرة، وسأعمل بكل جد لتحقيق ذلك".

إلا أنه أضاف "تم رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات، وبنوده غير مقبولة للبرلمان والبلاد".

وأكد ان بريطانيا لن ترشح أحدا لعضوية المفوضية الأوروبية.