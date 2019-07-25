لإخوان الفارون من مصر يهددون تركيا بكشف فساد الجماعة

هدد شباب أعضاء بجماعة الإخوان الفارون من مصر ومقيمون في تركيا بنشر تسجيلات أخرى تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة، خاصة بعد ردود الأفعال الواسعة التي توالت، عقب نشر تسجيل صوتي لأمير بسام القيادي بالجماعة.

وأكد شباب الإخوان أن التسجيلات التي بحوزتهم تتضمن تفاصيل خاصة بوقائع فساد مالي وإداري يرويها بالتفاصيل مستشار سابق للرئيس الراحل محمد مرسي، وتكشف جانباً من الأموال والهبات والتبرعات التي ترد لقادة الجماعة في تركيا من دول بعينها، وجمعيات خيرية، ومنظمات إغاثية، وكيف ينفقونها؟ وتحت أي مسميات، وقائمة بأسماء القيادات التي تستولي على تلك الأموال.

وبحسب ما ذكره موقع "العربية.نت"، فإن قائمة الاتهامات تطال 9 قيادات تدير الجماعة في تركيا بينهم محمود حسين ومحمد البحيري وصابر أبو الفتوح ومحمد الإبياري، مؤكدين أن هناك عناصر في الجماعة تعيش على حد الكفاف وتقبل ذلك على مضض خشية الترحيل لمصر لسابق صدور أحكام قضائية ضدهم بعد تورطهم في أعمال عنف لصالح الجماعة.

واقعة أخرى كشف عنها شباب الجماعة حيث أكدوا أن قادة الإخوان يتلاعبون بأموال التمويلات الخاصة بالجماعة وفروعها في كل دول العالم التي تأتيهم من "ريع الخمس"، وهي نسبة يدفعها كل إخواني أو منتم للجماعة من دخله شهرياً لصالح الجماعة وتقدر بملايين الدولارات، فضلاً عن أموال اللجوء والتبرعات، مضيفين أن هناك 130 مليون دولار اختفت من تلك الأموال منذ 3 سنوات ولا أحد يعرف مصيرها حتى الآن ولا أين ذهبت.

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وكان تسجيل صوتي مسرب من أحد عناصر جماعة الإخوان للقيادي بالجماعة أمير بسام قد كشف عن فضائح ومخالفات مالية واختلاسات بين قيادات الإخوان الفارين إلى تركيا.

وقال القيادي الإخواني إن القيادات تستولي على أموال الجماعة، وأموال التبرعات، وتشتري عقارات وشققاً سكنية فخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، سواء في تركيا أو في غيرها، مؤكداً أنه يدين بالولاء للقائم بأعمال المرشد محمود عزت ولمحمد بديع مرشد عام الجماعة، رافضاً الاعتراف بمحمود حسين وإبراهيم منير.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" فإن هناك خلافاً حول مبلغ مليوني دولار حصلت عليها قيادات الإخوان في تركيا من أحد قيادات التنظيم الدولي كتبرع، وتم توزيعها على ثلاث من قيادات الجماعة بتركيا، إضافة إلى قيادي بالتنظيم الدولي، واشتروا بها عمارة سكنية مفروشة ومؤثثة في تركيا بمبلغ مليون و200 ألف دولار، كما تم توزيع 700 ألف دولار أخرى عليهم، فيما تبقى 100 ألف دولار تم شراء سيارة حديثة ماركة بي أم دبليو بها، لنجل محمود حسين أمين عام الجماعة في تركيا.