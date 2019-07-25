صحيفة: آفاق جديدة للعمل المشترك بين الإمارات وإندونيسيا

قالت صحيفة خليجية، "آفاق جديدة للعمل المشترك بين الإمارات وإندونيسيا، فتحتها الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم هدفها تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات".

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "الاتفاقيات الجديدة تعزز شراكة الخير والتنمية، التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، والذي سار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ شملت قطاعات حيوية منها التعاون الدفاعي وتشجيع الاستثمار ووضع إطار استراتيجي شامل في مجال التكرير والبتروكيماويات، فضلاً عن الأنشطة الثقافية والسياحية، في مسعى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل مع إندونيسيا، التي تمتلك سوقاً اقتصادية واعدة تشهد نمواً متسارعاً تحفز على الاستثمار الناجح، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".

ومضت الصحيفة "من هنا، يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جولاته الإقليمية والدولية الناجحة على توطيد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً بعلاقات متميزة مع الدول الشقيقة والصديقة، رسالتها التسامح ونهجها التميز لتدشين مستقبل مشرق لأبناء الوطن".