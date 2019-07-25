ممارسات قطر تزعزع أمن واستقرار الصومال واليمن

حذرخبراء وأكاديميون صوماليون من مغبة تدخلات القطرية الجارية في الصومال منذ أن بدأت الدوحة استخدام سياسة الإغراء المالي والتي انعكست سلبا على الصومال.

رغم أن الكثير من الصوماليين قللوا خطورة تحذير الخبراء الا أن الحقيقة برزت في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز والذي كشف دور قطر الإرهابي في الصومال.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تورط قطر في تفجيرات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو بغية تعزيز مصالح الدوحة في ذلك البلد المنكوب بالإرهاب والحروب.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنها حصلت على تسجيل صوتي للسفير القطري يؤكد تورط الدوحة في تفجيرات بمقديشو نفذتها عناصر إرهابية متطرفة لدعم وتعزيز مصالح قطر.

ووأشارت نيويورك تايمز إلى أن التسجيل الصوتي كان عبارة عن مكالمة هاتفية للسفير القطري في الصومال، مع رجل أعمال مقرب من أمير قطر، قال فيها الأخير إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو لتعزيز مصالح قطر

وبحسب الصحيفة، قال رجل الأعمال خليفة المهندي في المكالمة في 18 مايو، أي بعد حوالي أسبوع من التفجير: "عمليات التفجير والقتل، نعرف من يقف وراءها"

المعارضة الصومالية تنتقد بشدة دور قطر في الصومال

وفي منشورة على صفحته في فيسبوك، انتقد السياسي الصومالي تصرفات قطر تجاه الصومال قائلا إن قطر تتبنى ممارسات إثيوبيا وذلك في إشارة الى تدخلات الدولة الخليجية في شؤون الصومال.

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وانتقد عبد الرحمن مسؤولي الحكومة الصومالية بسبب تملقهم للضباط القطريين ذوي الرتب المنخفضة قائلا "إذا كان السلوك المهين للمسؤولين الإثيوبيين قد أزعج ضميرنا أمس ، مما دفعنا إلى وصف أصدقاء هؤلاء المسؤولين الصوماليين بالجنون الأثيوبيين ، فلماذا نسكت على سلوك قطر"

وأضاف السياسي الصومالي الكبير " نحث قطر على إنهاء تدخلها الصارخ في شؤون الصومال ووقف تصرفاتها غير المرغوب فيها في البلاد التي أهلكت الحكومات السابقة"

ويشكك الخبراء ممارسات سفير دولة قطر في الصومال والذي يزور الولايات الإقليمية ويجتمع مع رؤسائها معتبرين ذلك خرقا سافرا في شؤون الداخلية للصومال.

وفي حديث لموقع الخليج 365، أشار المحلل والأكاديمي الصومالي أحمد عثمان الى خطورة ممارسات وتدخلات قطر في شؤون الصومال وكيف تنعكس سلبا على الإنجازات المكتسبة في البلاد.

وقال أحمد " تعهدت قطر بتنفيذ مشاريع بناء طرق في بعض أقاليم الصومال، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، فهذه إشارة تؤكد عدم وفاء قطر بوعودها"

ويعتقد الخبراء الصوماليون وجود صلة بين قطر والجماعات في الصومال على غرار ما تقوم به قطر في اليمن.

وأكدت تقارير سابقة يأن سياسة قطر ألحقت أضراراً فادحة باليمن واليمنيين، وأدت الى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح اليمنية بأموال قطرية عبر دعم الجماعة الحوثية في اليمن.