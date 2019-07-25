صحيفة تتحدث عن زيارة محمد بن زايد إلى إندونيسيا بعد الصين

قالت صحيفة خليجية، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يختصر رؤية دولة الإمارات في جدول عمل مكثف وواضح وعميق، ويترجمها من لغة الأمل إلى لغة العمل، وفي زياراته الخارجية، يقدم الإمارات كما هي".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" وهي ما هي، كما يقدمها كما يحب ويحلم، كما هي كائنة وكما ستكون، ولمن يتقن حساب السنين، في الداخل والخارج، فالصورة واضحة: مستقبل كبير مبني على تجربة الوعي ووعي التجربة.

واضافت ان سموه في إندونيسيا بعد الصين، ناقلاً تحيات القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحاملاً حلم زايد في عقله وفي قلبه، وواعياً زمن الفعل وكأنه لحظة راهنة: القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، زار إندونيسيا في عام 1990، وها هو محمد بن زايد يزور جاكرتا بعد نحو ثلاثين عاماً، وفي روحه طموح، وفي يده برنامج عمل حيث القصد من قبل ومن بعد، الإنسان وبناء الأوطان، ومن هنا التركيز على تنمية العلاقة السياسية مقرونة بتنمية الاقتصاد والاستثمار والتجارة البينية، ومن هنا التركيز على الأمن والأمن ثقافة، وعلى الثقافة والثقافة أمن.

وخلصت الى ان الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يستقبل أينما حل، تدل على مكانة الرجل العالمية، وعلى الموقع الدولي المهم الذي تشغله دولة الإمارات، وحين يقال إن الإمارات في صميم قلب العالم، فإن المجاز يمتزج مع الحقيقة، في محاولة تعبير قد لا تفي بتمام القصد: علاقة دولة الإمارات مع أكبر وأعرق دول العالم وأكثرها تأثيراً، علاقة الند بالند، وقد حان وقت الجد.