أوكرانيا تعلن احتجاز ناقلة روسية في مرفأ في البحر الأسود

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كييف: أعلنت أوكرانيا الخميس احتجاز ناقلة روسية في أحد مرافئها عند البحر الأسود للاشتباه بارتباطها بحادث بحري وقع بين البلدين نهاية 2018.

وشاركت الناقلة، وفق كييف، باستيلاء روسيا على مراكب أوكرانية قبالة سواحل القرم في نوفمبر الماضي. ووصلت الناقلة الأربعاء إلى ميناء مدينة اسماعيل في منطقة اوديسا حيث جرى احتجازها، وفق ما ذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية الخميس أوكرانيا من "عواقب" احتجازها للناقلة.

وقال متحدث باسم الخارجية الروسية لوكالة فرانس برس "نقوم حاليا بدرس كل ملابسات ما حدث لاتخاذ القرارات المناسبة"، مضيفا "إذا كان ما حصل عبارة عن احتجاز رهائن روس فسيعتبر ذلك انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والعواقب لن تتأخر".