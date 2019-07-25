كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وأمريكا تواصلان مناقشة "المنطقة الأمنة بسوريا" رغم التوترات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون عسكريون أتراك، اليوم الخميس، إنّ المسؤولون الأتراك والأمريكان سيواصلون مناقشة المنطقة الآمنة المخطط لها في شمال سوريا، وذلك بعد أن حذرت أنقرة من أنها ستشن عملية عبر الحدود إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفقاً لوكالة رويترز.

وبعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من شمال سوريا، اتفق الحلفاء في الناتو على إنشاء ملاذ في المنطقة سيتم تطهيره من ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية ، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

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